Efeler Belediyesi'nin kurslarına yoğun talep

Efeler Belediyesi tarafından Adnan Menderes Yaşam Merkezi'nde açılacak olan kursları vatandaşlardan yoğun talep gördü. Klarnet ve ney kursları için başvurular 24 Aralık Pazartesi'ye kadar uzatıldı.

Geçtiğimiz hafta açılacağı bildirilen kurslar, halkın ilgisini çekti. Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile Adnan Menderes Yaşam Merkezi'nde yetişkinlere yönelik açılacak olan keman, gitar, bağlama, diksiyon, halk oyunları, beden dili, işaret dili, ebru, mefruşat ve bilgisayar kursları için kontenjanlar kısa sürede doldu. Klarnet ve ney kurslarında sayılı başvuruların kaldığı kurslar için ise başvuru tarihi 24 Aralık 2018 Pazartesi'ye kadar uzatıldı.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak başvuru yapılabilecek olan kurslar için başvurular merkeze şahsen yapılacak. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0256 211 09 99 nolu telefondan bilgi alabilecekler.