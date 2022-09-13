Efeler Belediyesi'nin ürünleri gastronomi fuarında görücüye çıktı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üretilen ürünler dünyanın en önemli gastronomi fuarlarından Terra Madre'de görücüye çıktı.

Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde yetiştirilen ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenen enginar, şevketi bostan, kekik gibi ürünler 91'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, dünyanın en önemli gastronomi fuarlarından Terra Madre'de tanıtıldı. İtalya'nın Torino kentinde yıllardır düzenlenen ve Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde, küçük ölçekli üreticileri desteklemek için 160 ülkeyi kapsayan Terra Madre ilk kez Türkiye'de kapılarını açtı. Efeler Belediyesi, 2 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında fuardaki yerini alarak, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı ve fabrikada ürünlerini tanıttı.

Ziyaretçi akınına uğrayan Efeler Belediyesi'nin standında enginar kalbi, saplı enginar, çanak enginar konserveleri, şevketi bostan, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, zeytinyağı, kekik suyu, erişte gibi çok sayıda ürün yoğun ilgi gördü. Tarımsal Ürün Fabrikası'nın ve Efeler'in tarım ürünlerinin ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıldığı stantta, Başkan Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği projeleri içeren kitapçıklar da dağıtıldı. Başkan Atay'ın projeleri, ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı.