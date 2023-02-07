Efeler Belediyesi'nin yardım tırı depremzedeler için yola çıktı

Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremin ilk günü yardım seferberliği başlatmıştı. Efeler halkının yoğun desteği ile toplanan acil yardım malzemeleri, afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde binlerce can kaybına ve büyük hasara yol açtı. Efeler Belediyesi, afetzedeler için Uğur Mumcu Parkı'nda yardım çadırı kurdu. Tek yürek olan Efeler halkı, depremde zarar gören vatandaşlara yardım etmek için el ele verdi. Yardım noktalarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için de harekete geçen belediye ekipleri, kapı kapı dolaşarak hayırsever vatandaşların yardımlarına aracılık etti. Toplanan; battaniye, yorgan, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı vb. acil yardım malzemeleri özenle paketlendikten sonra yardım tırlarına yüklendi.

Başkan Atay, “Efeler hepimizin evi”

Yardım tırını uğurlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketini yaşıyoruz. Çok üzgünüm. Efeler Belediyesi ve Efeler halkı olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız. Depremden zarar gören tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Efeler, hepimizin evi. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Vatandaşlarımızın yoğun desteği sayesinde yardım toplama kampanyamız devam ediyor. İlk tırımız yola çıktı. İki yardım tırımız daha hazırlanıyor. Afet nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını umut ediyorum. Yan yana olmaya devam edeceğiz” dedi.