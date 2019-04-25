Efeler CHP'den Söke CHP'ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Söke İlçe Örgütü’nü ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Söke İlçe Örgütü'nü ziyaret etti.
Söke CHP'nin yeni ilçe Başkanı Mesut Atakan'a ‘hayırlı olsun' dileklerini ileten Efeler CHP İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, görevinde başarılar diledi.
Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Efeler CHP heyetini karşılayan Söke CHP İlçe Başkanı Mesut Atakan, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.