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Efeler Cup 2 heyecanı başladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2011 ve 2012 yaş grupları arasında ikincisi düzenlenen olan ’Efeler Cup Futbol Turnuvası’ oynanan maçlarla başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2011 ve 2012 yaş grupları arasında ikincisi düzenlenen olan 'Efeler Cup Futbol Turnuvası' oynanan maçlarla başladı.



Turnuvanın açılış karşılaşmasında Efelerspor ile AYTO karşı karşıya geldi. Başlama vuruşunu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaparak çocuklara başarılar diledi. Efeler Cup 2 Futbol Turnuvası'nın ilk günü oynanan birbirinden çekişmeli maçlarla akşam saatlerine sürecek olup, 3 gün sürecek müsabakalarda Pazar günü final heyecanı yaşanacak.



Turnuvanın açılışına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay, Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber ve yardımcısı Düzgün Canpolat, Efeler 09 SFK Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin, Efeler 09 SFK Genel Kaptanı Emre Doğan, Efeler 09 SFK Kulüp Müdürü Emre Perçin Doğan ve çok sayıda futbolcuların velileri katıldı.

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