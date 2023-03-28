Efeler dayanışmaya Ramazan ruhuyla devam ediyor

Efeler Belediyesi, depremden zarar gören vatandaşlarla dayanışmayı Ramazan Ayı'nda da sürdürürken, binlerce gıda kolisi yüklü tırlar, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu ve on binlerce vatandaş enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Afetzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye onlarca tır acil yardım malzemesi, personel ve araç desteği sağlayan Efeler Belediyesi, depremzedeler ile dayanışmaya devam ediyor. Bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alan Efeler Belediyesi, kendi imkanları ile topladığı binlerce gıda kolisi ile çok sayıda fırın, şofben, çamaşır makinesi, elektrikli ısıtıcı, battaniye ve çöp konteynerlerini yardım tırına yükleyerek depremden etkilenen şehirlere gönderdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Deprem bölgelerindeki ihtiyaçları gidermek üzere dayanışmaya devam ediyoruz. Oradaki vatandaşlarımız Ramazan Ayı'nı buruk karşıladılar. Dayanışmayla ülkede herkesin kalbinin onlarla birlikte attığını göstermeye çalışıyoruz. Sofralarında da bizi, tüm ülkenin kalbinin onlar için çarptığını hissetsinler, bu mübarek ayın paylaşma ruhu yaralarını sarsın diye gıda kolilerini yüklediğimiz tırlar yola çıktı. Bundan sonra da üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.