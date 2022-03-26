Efeler Devriye Ekipler Amirliği suçlulara göz açtırmıyor

Polis ekipleri son günlerde yaptıkları başarılı çalışmalarla suçlulara göz açtırmazken çeşitli suçlara karışan şüpheliler yakalandı, çok sayıda suç aleti de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Kuzey Batı Otoyolu Caddesi yanında meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili olarak bölgede çalışma yürüten Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi tarafından olaya karışan A.A., H.Y., E.U., B.U. ve İ.U. olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Ayrıca ekipler tarafından Orta Mahalle'de meydana gelen otomobilden hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen G.B. kovalamaca sonrası otomobilden çaldığı eşyalar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Son olarak Meşrutiyet Mahallesi 2068 sokaktaki bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen G.A.'da ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yanındaki poşet içerisinde bulunan ve hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çeşitli malzemelere de el konuldu.