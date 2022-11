Efeler Down Kafe özel çocukları ağırlamaya devam ediyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Aydın'da bir ilki gerçekleştirerek hizmete açtığı Down Kafe, özel çocukların renkli organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nın muhteşem doğasında hizmet veren Down Kafe, Başkan Atay'ın kurulmasına öncülük ettiği +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ağırladı. Dernek çatısı altında bir araya gelen Efeler'in +1 çocukları ve aileleri Down Kafe'de eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Down sendromlu çocukların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, doğum günü olan çocuklar için pasta kesildi. Palyaço ve müzik eşliğinde dans edip eğlenen down sendromlu çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Eğlenceli etkinlikte konuşma yapan +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sena Akar, Başkan Atay'a teşekkür ederek, “Sevgili + 1 Down ailem ve her daim yanımızda olan değerli dostlarımız, bugün hep birlikte harika bir gün daha geçirdik. Güneş yine ışığıyla ve sıcaklığıyla yüreklerimizde, yavrularımızın gözlerindeydi şükürler olsun. Katılımlarınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Aydın'da ilk olan, doğanın muhteşem güzelliğiyle birleşen Down kafemizi bizlere kazandıran kıymetli başkanımız Mehmet Fatih Atay'a bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu sayede özel çocuklarımız özgüvenli olmayı, sosyalleşmeyi, toplumsal ve ekonomik hayatının bir parçası olmayı, bir birey olarak üretmeyi; ürettiğini sunmayı, bağımsız hayat yaşamayı ve sayamayacağım belki de paha biçilemez faydayı edinmeye devam ediyor. Başkanımızın desteğini arkamıza alarak böyle güzel işlerimize her gün yenisini eklerken herkesin yanımızda olduğunu hissediyor ve görüyoruz. Destekçilerimiz her zamanki gibi bizi yalnız bırakmadılar. Onların sayesinde kutlayamadığımız çocuklarımızın doğum günlerini de kutlamış olduk. Destekçilerimiz Buğra Can Akdoğan, Burak Kemer, Turgay Yıldırım, İhsan Aktuğ, Ali Akgül'e ayrı ayrı sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.