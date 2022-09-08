Efeler Gençlik Kampı, 4 ayda 2 bin genci ağırladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Efeler Gençlik Kampı, gençleri ağırlamaya devam ediyor. Her yıl 81 ilden birçok gence kapılarını açan Efeler Gençlik Kampı, geçtiğimiz son 4 ay içerisinde toplamda 2 bin 902 genci ağırladı. 6 Mayıs - 6 Eylül tarihleri arasında bugüne kadar toplam 11 dönem kamp gerçekleştirilirken, 11. dönem kampı da 9 ilden 175 gencin katılımıyla başladı. 11. dönem kampına ise Aydın'a en fazla genç Bursa'dan geldi.

Gençlik kampı çerçevesinde 11. dönem kampına Bursa'dan 43, Ankara'dan 41, Gaziantep'den 34, Elazığ'dan 18, Kilis'ten 10, Bingöl'den 10, Muş'tan 10, Tunceli'den 6 ve Aydın'dan ise 3 olmak üzere toplamda 175 genç kampa katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen deniz ve doğa kampları tamamen ücretsiz olarak düzenlenirken kamp içerisinde yapılan müzik, tiyatro, halk oyunları, el sanatları, havuz deniz ve spor etkinliklerinin yanı sıra gençlere Milli Park şehitlik ve Kuşadası gezileriyle de Aydın tanıtılıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “11. dönem gençlik kampı 1 program sorumlusu, 10 kamp lideri, 175 kampçı, 1 manevi rehber, 5 kafile sorumlusu ile birlikte başlamıştır” ifadeleri yer aldı.