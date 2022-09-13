Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Efeler Gençlik Kampı, gençleri ağırlamaya devam ederken, kış aylarında da gençlerini ağırlamak için kışa hazırlanıyor. Her yıl 81 ilden birçok gence kapılarını açan Efeler Gençlik Kampı'nda kalan gençler turşunun nasıl yapıldığını öğrendi. Birçok spor aktivitesinin yanı sıra çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirilen kampta, gençler turşunun yapımını da deneyerek öğrendi.

“Efeler Gençlik Kampı kışa hazırlanıyor” sloganı ile gerçekleştirilen etkinlikte, gençler organik tarım ile yetiştirilen meyve sebzeleri kışlık olarak hazırladı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Çok heyecanlı olan gençlerimiz, hem Gençlik Kampımızı yakından tanıdılar hem de turşunun nasıl yapıldığına yakından şahit oldular. Gençlerimizden turşu tarifi almayı unutmayın. Gençlik kamplarında da organik tarıma dikkat çekmek ve tarımın yaygınlaştırılması için kampa gelen 12. dönemdeki gençler, organik tarım ile yetiştirilen meyve ve sebzelerden kış için turşular hazırladı. Efeler Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile il müdürlüğü protokolü de katıldı” ifadeleri yer aldı.