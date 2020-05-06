Efeler Belediyesi, Eski Santral Minibüs Garajı'na yapılacak proje için düzenlenen anket sonuçlarını açıkladı. Otopark ve çarşı içeren 2 numaralı proje yüzde 48,7 oy oranıyla en çok tercih edilen proje oldu.

Sosyal Belediyecilik anlayışı gereği kent yönetimine vatandaşların aktif olarak katılmasını amaçlayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Zafer Meydanı'nda bulunan Eski Santral Minibüs Garajı'na yapılacak düzenleme için hazırlanan 3 projeyi halkın beğenisine sunmuştu.

Efeler Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 20 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen anketin sonuçları belli oldu. Efeler halkının tercihine sunulan 3 proje arasından 2 numaralı Otopark-Çarşı projesi, aldığı yüzde 48,7 oy ile Efelerli vatandaşlar tarafından en beğenilen proje oldu. Otopark-AVM projesi yüzde 34,7 oy ile en 2'nci olurken, yalnızca otopark yapılmasını içeren proje ise yüzde 16,5'lik oy oranı ile son sırada yer aldı.

Anket sonucunda binlerce Efelerli vatandaşın beğenisini toplayan Otopark-Çarşı projesi, ilçede yaz aylarında yaşanan yüksek sıcaklıklar göz önüne alınarak tasarlandı. Vatandaşların ferah bir çarşı atmosferinde alışveriş yapabilmeleri için planlanan projenin, 3 bodrum kattan oluşan 300 araç kapasiteli otopark içerdiği belirtildi. Düşük yapı yoğunluğu, geniş, sosyal, modern ve konforlu ticari alanları ile dikkat çeken projenin, kent merkezindeki otopark sorununu da çözüme kavuşturması amaçlanıyor. Projede, otopark girişindeki zemin katta ve üst katta 1-2 katlı iş yerleri bulunuyor. Sosyal belediyecilik katı, nikâh ve çok amaçlı salon, restoran ve kafeteryalardan oluşan 3 katlı belediye hizmet binası da projede yer alıyor.

Başkan Atay, “İki hafta önce Eski Santral Minibüs Garajı'nda yapılacak proje için anketimizi başlatmıştık. Seçim zamanında Efelere söz verdiğimiz gibi gerçekleştireceğimiz projelerde halkımıza danışıyoruz. Efeler halkı kararını verdi. Yapılan oylama sonucunda yüzde 48,7 ile Otopark-Çarşı projesi vatandaşımız tarafından takdir edilmiştir. Oy kullanan ve kentimizde demokratik katılımla karar alınması sürecine katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu projemizde olduğu gibi kentimize yapılacak tüm projelerde halkımızın fikirlerine danışacağız. Şimdiden projenin kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.