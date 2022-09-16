Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kitap seferberliği

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü 'Kütüphanemizde bir kitap da senden olsun' sloganı ile başlattığı kampanya ile öğrenci ve velileri okul kütüphanelerine kitap bağışı yapmaya davet etti.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe genelindeki okullarda bulunan kütüphanelerin kitap ihtiyacını karşılamak, kütüphanelerdeki kitap çeşitliliğini artırmak, kitap okumak isteyip de kitaba erişemeyen çocuklara kitap ulaştırmak amacıyla 'Kütüphanemizde bir kitap da senden olsun' kampanyası başlattı. Öğrenci ve velileri kampanyaya katılmaya davet eden Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, "Kitap okumak öğrencilerimizi her yönden geliştiren ve teknolojinin olumsuz etkilerinden koruyan bir alışkanlıktır. Bu nedenle böyle bir kampanya düzenledik. Öğrenci ve velilerimizi yaz tatilinde okudukları kitaplardan bir tanesini okul kütüphanelerimize bağışta bulunma davet ediyoruz. Yapılan bu bağışlar sayesinde kütüphanelerimizde kitap çeşitliliğimizin çoğalması ile birlikte öğrencilerimizin daha çok kitaba ulaşmalarını sağlamış olacağız" diye konuşarak bağışta bulunacak olan tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti.