Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden destekleme uyarısı

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Değerli üreticilerimiz; pamuk ve ayçiçeği fark demesi desteği için son başvuru tarihi 31 Mart 2023, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği için 2 Mayıs 2023, dane zeytin fark ödemesi için ise 18 Mayıs 2023'tür. Hak kaybı yaşamamanız için lütfen zamanında destek başvurularınızı tamamlayınız. Önemle hatırlatır, iyi günler dileriz" ifadeleri yer aldı.