Efeler ile Filistin Abasan Al-Kabira Belediyeleri kardeş şehir oluyor

Anwar Abu-Zarifa, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı makamında ziyaret etti.

Filistin Abasan Al-Kabira Belediye Başkanı Abu-Zarifa, kentiyle ilgili bilgiler paylaştığı Başkan Atay'a Efeler Belediyesi ile kardeş şehir olma talebinde bulundu. Kardeş şehir olma teklifini memnuniyetle karşılayan Başkan Atay, Abu-Zarifa'ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ayrıca ziyarette Başkan Atay, kendisine kentini simgeleyen hediye ve atkı takdim eden Filistin Abasan Al-Kabira Belediye Başkanı Abu-Zarifa'ya, Efeler'e özgü hediyeler sundu.