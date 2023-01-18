Efeler, kanatlarını güçlendiriyor

Lig'te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ara transfer döneminde takviyelerine devam ederken, 2. Lig Kırmızı Grup ekibi GMG Kastomunuspor'dan sağ ve sol kanat oyuncusu Mehmet Bektaş'ı renklerine bağladı.

Daha önce kiralık olarak forma giydiği Aydınspor 1923'ten de tanınan Mehmet Bektaş, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 1. Lig ekibi Boluspor'da profesyonel olan 27 yaşındaki yeni transfer Mehmet Bektaş, sırasıyla Boluspor, Hacettepe, Gençlerbirliği, Aydınspor 1923, Etimesgut Belediyespor, Uşakspor, Sarıyer ve son olarak bu sezonun ilk yarısında GMG Kastamonuspor'da top koşturdu.

Mehmet Bektaş, TFF 1. Lig'de 1, TFF 2. Lig'de 194 ve Türkiye Kupası'nda 16 maçta görev yaptı. 2. Lig'deki kariyerinde 23 kez gol sevinci yaşayan Bektaş, Kupa'da ise 5 gol kaydetti.

Transferin ardından açıklama yapan Efeler 09 SFK yönetimi, yaptığı açıklamada “Ligin ikinci yarısında yeşil beyazlı formamızı terletecek olan Mehmet Bektaş'a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.