Efeler Kaymakamı Arıkan, Teknofest birincisi öğrencilerle bir araya geldi

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Teknofest'te Türkiye birinciliğini elde eden Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezi öğrencilerine tebrik ziyaretinde bulundu.

Efeler Kaymakamı İlker Arıkan ve Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Teknofest 2023 Hava ve İklim Alanı'nda Türkiye birincisi olan Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi Proje ekibini öğrencilerini ve öğretmenlerini ziyaret etti.

Kaymakam Arıkan ve Kuran, BİLSEM toplantı salonunda öğrencilerin sunumlarını dinledi. Elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Kaymakam Arıkan ve Kuran, 'Kişilerin Tükettiği Besinlerin Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanmasını ve Karşılaştırılmasını Sağlayan Yazılımın Tasarlanarak Uygulanması' projesi ile Türkiye birincisi olan BİLSEM öğrencileri Elif Buse Bardak, Elif Köklüce ve Yasemin Vapur ile danışman öğretmenleri Ceren Aydın ile Kurum Müdürü Serap Oktay'ı başarılarından dolayı tebrik etti.