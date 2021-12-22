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Efeler Kaymakamı Şahin, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ) ziyaret ederek ADÜ Rektörü Prof.

Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ni (ADÜ) ziyaret ederek ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ile görüştü.



Aydın Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. Rektör Aldemir, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, üniversitenin faaliyetleri hakkında görüşme sağlandı.

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