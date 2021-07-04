Efeler Kaymakamı Şahin Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Aydın'ın Efeler ilçe Kaymakamı Cemal Şahin, Dilek Yardımadası Büyük Menderes Milli Parkı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarete Kaymakam Şahin'e Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Armağan ile İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ece Armağan ve Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Doğaner de eşlik etti. 27 bin 598 hektar bir alana sahip olan ve Kuşadası, Söke ve Didim ilçe sınırları içerisinde kalan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık kısa bir sunum yaptı. Aşık, dünyada bir örneği daha olmayan, bir yandan Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin doğal olarak bir arada görüldüğü botanik bahçesi, yırtıcı kuşları ve vahşi hayvanlarıyla bir doğal kara alanı ve onu çevreleyen sualtı zenginlikleri, diğer yandan da yüzlerce kuş türünü barındıran, zengin balık çeşitleriyle bir delta ve bütün bunları çevreleyen tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan parkın tarihçesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Cemal Şahin ve beraberindekiler, yapılan sunumun ardından Doğanbey İşletme Şefi Uğur Ulaşoğlu rehberliğinde bölgedeki endemik bitkiler ve hayvan türlerini yakından görüp Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi ile bölgede bulunan karakol noktalarını ziyaret ettiler.