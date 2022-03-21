Efeler Kaymakamı Şahin pitaya üreticileri ile görüştü

Efeler Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Efeler Diyarında Pitaya Projesi' kapsamında ücretsiz ejder meyvesi fidesi dağıtılan üreticiler seralarda yetiştirdikleri ürünlerden meyde elde etmeye başladı. Proje kapsamında seralarda ürünlerini yetiştiren üreticileri sık sık ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin son ziyaretini pitaya üreticileri Ferhat Güçlü ve Vildan Uğurlu ve Gölhisar Mahallesi'nde kadın girişimci Dilayda Bilge'ye gerçekleştirdi. Kaymakam Şahin üreticilerle durum değerlendirmesi yaparak üretimleri hakkında görüş alış-verişinde bulundu.

Ziyarete İşletme Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ece Armağan, Dr. Öğr. Üyesi Esma Durukal, ADÜ Köşk Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Onur Durukal, Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen ve Valilik Proje Ofisinden Ziraat Mühendisleri Dr. Ebru Serter ile İlknur Böğrekçi de eşlik etti.