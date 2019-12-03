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Efeler Kaymakamı Şahin'den '3 Aralık Engelliler Günü' mesajı

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


3 Aralık gününün toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir gün olduğunu kaydeden Kaymakam Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi; "Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından anlamlı bir gündür. Engelli vatandaşlarımıza fırsat verilmesi halinde ekonomik, sosyal, kültürel, spor ve benzeri her alanda üstün başarılara imza attıklarını görebiliriz. Bu açıdan bizler, onların her alanda sahip oldukları potansiyellerini ortaya çıkarmak ve onları toplumla bütünleştirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Onların kamu-özel her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almaya devam etmeliyiz. Bugün vesilesiyle engelleri dolayısıyla karşılaştıkları güçlüklerden yılmadan, azimle çalışan, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize güç veren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirterek 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor ve kendilerine aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum."

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