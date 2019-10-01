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Efeler Kent Konseyi'nden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu yeni yönetimiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Efeler Kent Konseyi Başkanı Gülsevil Ergünoğlu yeni yönetimiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.


Ergünoğlu, Aydın'da yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu'nu tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.


Başkan Çerçioğlu kenti hep birlikte yönettiklerini belirterek Efeler Belediyesi'yle birlikte Efeler Kent Konseyi'ni ve çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, konsey üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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