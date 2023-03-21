Efeler 'kentsel dönüşüm' için toplandı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın davetiyle ilçeye gelen Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, afet bilinci ve kentsel dönüşümün konuşulduğu bilgilendirme toplantısında Efeler halkıyla bir araya geldi.

Kentsel dönüşüm konusunda kararlı olan ve vatandaşların afet bilincini artırmak isteyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, konunun uzmanları ile Efelerli vatandaşları bir araya getiriyor. Bu çerçevede kente gelen Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Şen, etkinliğe katılan vatandaşlara yaptığı sunumda kentsel dönüşümün yapılabilmesi için zihinsel dönüşümün gerekli olduğunu vurguladı.

Toplantıdan önce Efeler'deki binaları incelediğini söyleyen Şen, “Efeler'in sokaklarında dolaştım. Pencereden pencereye çorba uzatılacak yerler var. Güneş görmeyen yapılar var. Afet durumunda ekiplerin müdahale etmekte çok zorlanacağı yerler mevcut. Sayın Başkan Fatih Atay, kentsel dönüşüm konusunda kararlı fakat elinde sihirli değnek yok. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya gelinmeli. Belediye meclisinde bulunan çeşitli partilere de sesleniyorum. Bu konu siyasi çekişmenin üstünde olmalı. Toplumsal uzlaşı gerekli. Bir belediye başkanının ‘ben kentsel dönüşüm yapacağım, bize kentsel dönüşümü anlat' demesi çok zor ve çok değerlidir. Meslek hayatımın önemli bir kısmını kentsel dönüşüme ayırdım. Bu bilgilerimi aktarma şansı veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederim” dedi.

Türkiye'deki 22 milyon yapıdan yarısının güvenli olmadığını söyleyen Mimar Nihat Şen, “Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke. 85 milyon vatandaş yıllardır nereden fay geçiyor ezberledi ama binaların güvenli olup olmadığını bilmiyor. Özellikle 1970'li yıllardan itibaren kırsaldan kentlere göçün artması çarpık kentleşmeye neden oldu. Sağlıklı şehirler inşa edemedik. 22 milyon yapıdan yarısı güvensiz. Durum böyle olmasına rağmen siyasi partiler ve kamu kurumları bu konuyu önemsemedi. Bu kadar geniş çerçeveli bir olay siyasi bir mesele olmaktan çıkmalı ve okul müfredatlarına eklenmeli” diye konuştu. Kentsel dönüşümün nasıl olması gerektiği konusunda da bilgi veren Şen, “Kentsel dönüşüm denilince, eski bir binanın yıkılıp yenisinin yapılması olarak algılanıyor. Bizler kentsel dönüşümü yazarken, yer altı ve yer üstü zenginliklerin korunduğu, manevi değerlerin geri kazanıldığı, içinde akıllı cadde ve sokaklar barındıran atık projeleri olan bir dönüşüm planlıyoruz” dedi.

Efeler'de kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarının altını çizen Başkan Atay, “Efeleri Marka Kent yapmak istiyoruz. Her alanda bunu için çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm, binaların güvenliği kadar vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha kaliteli hale getirmek için de Efelerimiz için çok gerekli. Bu konuda kimseden korkmayacağız. Kararlıyız ve doğru olanı yapacağız. Efeler'de kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz” dedi.

Mimar Nihat Şen'e verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Geldiğiniz için onur ve gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da inşallah birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.