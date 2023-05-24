Efeler kritik maça hazır

Lig'e yükselmek için play-off 1. turunda Artvin Hopaspor'u evinde ağırlayacak olan Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini belirterek herkesi maça davet etti.

TFF 3. Lig sezonunu üçüncü bitiren Efeler 09 SFK'da gözler play-off turlarına çevrildi. Efeler 09 SFK Yönetimi ise Cuma günü oynayacağı Artvin Hopaspor, play-off maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında hem ligi değerlendirdi hem de play-off turlarındaki yol haritasını açıkladı. Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Başkanı Eymen Atay, bu sezon önemli başarılara imza attıklarını vurgulayarak, ikinci lige yükselme yolunda önemli bir geçit olan Artvin Hopaspor maçında ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini vurguladı. Yaptığı çağrı ile taraftar desteği isteyen Başkan Atay, herkesi maça davet etti.

Ligde sergiledikleri performans ile şampiyonluğu kaçırdıklarını belirten Başkan Atay; “3. Lig'deki ilk senemizi üçüncü bitirdik ama herkes takımımızı gördü ve şampiyonluğu kaçırdığımızı düşünüyorum. Ama telafi imkanımız var. Play-off'lara kaldık. Burada farkı kapatıp bu gruptan çıkan ikinci takım olmak için mücadele edeceğiz. Geçen seneden 12 oyuncu ile bu yıl devam ettik. Bu oyunculardan 8'i, 30 maçın üzerinde oynadı. Sabutay, Recep, İshak, Furkan Çarkçı, Hakan Can, Süleyman, Gökhan bunların hepsi 30 maçın üstünde oynadı. İshak gol kralı oldu. Saymıyorlar 3. Lig'de ama Süleyman 16 asistle, asist kralı oldu. Ligde en az mağlubiyeti olan takım olmamıza rağmen 12 beraberlik aldık. Beraberliklerin yarısını galibiyetle tamamlasak şampiyon olmuştuk. Eksiklerimiz var ama gelişen futbol endüstrisinde para çok önemli hale geldi. Rakiplerimizle aramızda maddi manada uçurum var. Buna rağmen iyi başarı yakaladık. Bunun için çok iyi bir başarı elde ettik. Tabi bizim için yeterli değil. Şampiyon olmayı hedefliyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda kurulduğumuzdan beri en büyük başarımız Altay'ı yenmek oldu. Süper Lig ekibi Ümraniyespor'a elendik. Tribünlerde tepki azaldı. Tribün desteğiyle önemli maçlar çevirdik” dedi.

“Biz takım olarak oynuyoruz”

Artvin Hopaspor maçında ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istediklerini sözlerine ekleyen Atay; “Tek maç yapacağız. Bu yüzden tüm halkımızı Cuma günü maça bekliyorum. Tüm Aydın'ı tüm Efeler'i tüm futbolseverleri de Cuma günü maçımıza davet ediyoruz. Biz oyuncularımızla sezon başından beridir para konusu konuşmuyoruz. İyi performans gösterirlerse haklarını alıyorlar. Bir oyuncumuz dahi play-off'a kaldığımız için yönetimden para talebinde bulunmadı. Şampiyon olmak için önümüzde 4 maç var. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. 25 günlük bir süreç ama en önemlisi olan bizim için Hopa maçı. Bu maçı yenmezsek Cuma günü bizim için lig bitiyor. Takımımız da sezon başından bu yana ve özellikle son haftalardaki uyumu bizi çok mutlu ediyor. Özellikle formumuzun zirvesindeyken play-off'lara kalmak çok güzel. Play-offl'larda en iddialı adayız. Play-off ve lig arasında uçurum var. O yüzden oyuncular da ellerinden gelenin fazlasını yapacaktır. Bizim de en büyük avantajımız ise takım olmamız. Biz takım olarak oynuyoruz. Biz de bireysellik yok. Takım ruhuna sahibiz. Bu da bizi avantajlı kılıyor. Hakem konusunda ise bir endişemiz yok. Zaten şampiyon olmak istiyorsan gerekiyorsa hakemi de yeneceksin” şeklinde konuştu.