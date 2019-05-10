Efeler Matematik Festivali'yle şenlenecek

Hafta sonu Efeler il dışından gelecek olan öğrenci ve aileleriyle birlikte 5 bin kişiyi ağırlayacak.

11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festival Başak Eğitim Kurumları'nda gerçekleştirilecek. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. Sınıflardan binlerce öğrenci, hem final uygulamasına katılacak hem de Tales Matematik ve Geometri Müzeleri, 3D Anatomi Belgesel Gösterimi, Açık Hava Bilim Parkı ve Ali Kuşçu Gezegenevi ile hafta sonunu serüven gibi yaşayacak. Festivalde; 51 ilden toplam 447 okul katılacak. Sınav oturumları saat 10.00 ile 16.00 arasında olacak. Efeler İlçesinin Ulusal çapta düzenlenen Tales Matematik Festivali'ne 51 ilden 447 okul, 3 bin öğrenci ve ailelerine ev sahipliği yapması bekleniyor. Ülkemizin matematik dehalarının belirlendiği sınava Türkiye'nin her yerinden öğrenciler heyecanla hafta sonunu bekliyor.

“5 bin kişiyi ağırlayacağız”

Festival öncesi Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, Genel Direktör Metin Akyol ve Belediye Başkanı Fatih Atay Efeler Belediyesi'nde bir toplantı düzenledi. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a Tales Matematik Festivali'ne verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, “Bu yıl misafirlerimizi Efeler Belediyemizin yardımıyla ağırlayacağız. Aydın'ın ve Efeler'in tanıtımına çok önemli bir katkı sunacağımızı düşünüyorum. Öğrenciler ve aileleriyle birlikte yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayacağız. Bu durumda turizm ve oteller anlamında da Aydın'a bir katkıda bulunacak. Yaklaşık 4 senenin sonunda müzemizde yaklaşık 100 bine yakın öğrenciyi bu yarışmaya almış bulunmaktayız. Bu öğrenciler sıradan öğrenci olmayıp eğitsel anlamda en yetenekli öğrenciler. Bu şekilde en iyi şekilde bu yarışmayı sürdürmeye çalışıyoruz” dedi.

“Bu festival artık Efeler'in”

Daha önce yerel yönetimlerden görmedikleri desteği şimdi Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dan gördükleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Başak Koleji Genel Direktörü Metin Akyol ise, “Kentler sadece doğal güzellikleri ve yetiştirdikleriyle var olmazlar. Bugün Türkiye'nin birçok yerine gidip Aydın Efeler dediğinizde cevap matematik olacaktır. Biz farklı bir turizm alanı oluşturduk. Bu artık bizden çıkmıştır. Bu artık Efeler'indir. Dolayısıyla yerel yönetimimize de bize destek verdiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

“Marka şehir için bu bir fırsat”

Efeler'i marka şehir yapma konusunda bir söz verdiğini hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da, “Efeler'i marka şehir yapma konusunda bir fırsat doğdu. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Bu nedenle bu projeye destek veriyorum. Bu proje ile doğru gençleri buluyor ve ülkenin geleceği olan çocuklarımızın ufuklarını açıyorlar. Biz de yerel yönetimler olarak bu çalışmalara çok önem veriyoruz. Marka şehir böyle olunuyor. Bunun için arkadaşlara teşekkür ediyor ve bilimle ilgili olan her türlü etkinliğe de destek vermeye hazır olduğumuzu bildiriyorum. Çocuklarımızla ve sanatla ilgili olan etkinliklere her zaman destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Ödül töreni 11 Haziran'da

Dereceye giren tüm öğrenciler ise 11 Haziran tarihinde Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Tales Matematik Müzesi Kurucuları F. Alp Ayaydın ve Metin Akyol'un katılımlarıyla Aydın Şükran Güngör Salonunda ödüllendirilecek.