Efeler Meclisi'nden geçti, imzalar atıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz'ın imzalarıyla tazelenen protokol, Efeler Belediyesi'nde düzenlenen törenle yürürlüğe girdi. Protokoldeki değişikliğin amacının, mezarlıkların inşaat sürelerinin kısaltılması ve işlemlerin daha hızlı hale getirilmesine yönelik olduğunu belirten Başkan Atay, yapılan değişikliğin Efeler Belediye Meclisi'nden oy birliği ile geçtiğini vurguladı. Başkan Mehmet Fatih Atay, törende yaptığı konuşmada, “Halkın isteğinin yerine gelmesi, memnuniyetlerinin en üst düzeyde olabilmesi için yaptığımız çalışmaların ortak bir kararla ve ortak bir akılla meydana gelmesi bizleri mutlu etmektedir. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Önceki yıl gerçekleştirilen protokolü hatırlatarak konuşmasına başlayan Aydın İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Alaattin Durmaz; “Geçen süre içinde değişmesi gereken maddeler oluştu. Bazı maddeler kısaltılıp bazı maddeler eklendi. İşlerin daha güzel olması, vatandaş mağduriyetinin tamamen ortadan kalkması adına protokolde yenilik yapma gereği hissedildi, bunun için buradayız. Protokolümüzü yenileyerek önümüzdeki süreçte hizmetlerimizi daha verimli hale getirmek istiyoruz. Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a ve emeği geçen mezarlıklar müdürümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.