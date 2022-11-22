Efeler, Öğretmenler Günü'nde Sinan Meydan'ı ağırlayacak

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen “Yazarlar Efeler'de Buluşuyor” etkinliği çerçevesinde Türk Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan, Aydın'a gelecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Yazarlar Efeler'de Buluşuyor” etkinliği gerçekleştirilecek. Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinliğe katılacak olan Türk Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan ise Efeler'de kitapseverler ile buluşacak. Sinan Meydan, 24 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda vatandaşlarla buluşacak.

Başkan Atay, Efeler halkını, Sinan Meydan söyleşisine davet ederek, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinde yaptığı araştırmalarla tanınan Türk Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan'ı Efeler'imizde ağırlayacak olmaktan mutluyuz. Tüm vatandaşlarımızı Perşembe günü saat 18.00'de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştireceğimiz bu anlamlı söyleşiye davet ediyorum. Bu vesileyle şimdiden Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.