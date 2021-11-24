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Efeler, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Efeler Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenlere çiçek ve pasta hediye etti.


Efeler Belediyesi bünyesindeki Efe Halk Masa ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm gün boyu ilçenin kırsal mahallelerinde görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Efeler Belediyesi'nin vatandaşla doğrudan temas kuran birimi Efe Halk Masa ekipleri, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinleyip, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın selam ve sevgilerini ileterek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ekipler düzenledikleri ziyaretlerde gelecek nesillerin mimarı olan öğretmenlere, “24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun” yazılı pasta ve çiçek aranjmanları takdim etti.

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