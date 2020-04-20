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Efeler pazarlarında sosyal mesafe düzenlemesi

Efeler Belediyesi ilçede bulunan pazar yerlerinde sosyal mesafe düzenlemesi gerçekleştirdi.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında Efeler Kaymakamlığı başkanlığında gerçekleşen toplantı sonucunda Efeler Belediyesi sorumluluğunda olan Eski Otogar alanı, Fatih kapalı Pazar yeri, Efekent kapalı pazar yeri ve Ata Mahallesi Eski Mezbaha yanında bulunan Eski Halı Saha alanında hafta içi 5 gün, Umurlu ve Dalama pazar yerlerinde Cuma günleri, Çeştepe ve Ovaeymir pazar yerlerinde Pazartesi günleri pazar kurulmasına, diğer pazar yerlerinin ise kapatılmasına karar verilmişti.


Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla Efeler Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler ‘de bulunan pazar yerlerinde yeni düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Efekent kapalı pazaryeri ve eski otogar alanında kurulan pazar yerlerinde pazar esnafına ait sergi ve tezgâhların, araları en az 3 metre olacak şekilde numaralandırılarak Zabıta işleri ekipleri tarafından belirlendi.

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