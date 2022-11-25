Efeler Sinan Meydan'ı ağırladı

Efeler Belediyesi ‘Yazarlar Efeler'de Buluşuyor' etkinlikleri çerçevesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tarihçi ve yazar Sinan Meydan'ı ağırladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Sinan Meydan'ın söyleşisi, Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eşi Güneş Atay ile katıldığı söyleşiye, Efelerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Atay, Sinan Meydan'ın Atatürk üzerine yaptığı muhteşem söyleşinin ardından Meydan'a çiçek takdim ederek, “24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bizleri kırmayarak çok güzel bir konferans gerçekleştiren Sinan Meydan'a çok teşekkür ederiz. Sağ olsun bugün aramızdaydı ve bizlere cumhuriyetimizin nerelerden nerelere geldiğini gösterdi. Biz de Efeler'de yaşayan yurttaşlar olarak Sinan Meydan'a söz vermek istiyoruz. Umudumuzu Efeler'de hiçbir zaman kaybetmedik, sonuna kadar zafere ulaşacağız, inanın buna” dedi.

“İnanınca yapılabiliyor”

Sinan Meydan Başkan Mehmet Fatih Atay ve projeleri ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanırken “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a bu etkinlik için çok teşekkür ederim. Çok doğru bir nokta, çok doğru bir yerdeyim. Bu bakımdan da ayrıca çok mutluyum. Bugün Efeler'i gezdim. Çok güzel sosyal tesisler gördüm. 3 tane kreş gördüm, kadınlar için yapılmış olan, onların sohbet edip sosyalleşebilecekleri yerler gördüm. Bir fabrikaya gittim. Müthiş güzel işler yapılmış burada. ‘İnanıyoruz ve yapıyoruz' sloganında olduğu gibi inanınca yapılabiliyor. Efeler'de gördüklerim bunun kanıtı. Sağ olun, var olun başkanım” şeklinde konuştu.