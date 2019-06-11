Efeler tiyatroya doyacak

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Karahayıt Mahallesi'nde başladı.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Bizden Masallar Çocuk Tiyatrosu ile başladı. Karahayıtlı çocuklar, tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösterdi. Günün akşam saatlerinde Hidayet Sayın'ın yazdığı, Coşkun Kemer'in yönettiği Köşe Kapmaca Tiyatro Oyunu, Karahayıtlılarla buluştu. Gösterilere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Efeler Belediyesi'nin sanatsal etkinliklerinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Etkinlikler, 12 Haziran Çarşamba gününe kadar devam edecek. Kalan etkinlikler şu şekilde:

Bizden Masallar (Nohut Oğlan) Çocuk Tiyatrosu

11 Haziran 2019 Salı saat 16.30 Kızılcaköy Mahallesi

Masallar Diyarı Çocuk Tiyatrosu

12 Haziran 2019 Çarşamba saat 10.00 Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu

Masallar Diyarı Çocuk Tiyatrosu

12 Haziran 2019 Çarşamba saat 13.00 Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu