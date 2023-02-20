Efeler üçüncü Psikososyal Destek Merkezi'ni açıyor

Çocuk-Ergen-Yetişkin Psiko-Sosyal Destek Merkez'ini 22 Şubat Çarşamba günü hizmete açacak. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Efeler'e gelen vatandaşlar merkezden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Deprem sonrası yardım çalışmalarıyla afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan Efeler Belediyesi, kurulacak yeni merkezle desteklerini psikolojik alanda devam ettirecek. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği ve vatandaşlara ücretsiz psikolojik yardım sunacak olan 3. Çocuk-Ergen-Yetişkin Psiko-Sosyal Destek Merkezi, 22 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Cumhuriyet Mahallesi 1967. Sokak'ta hizmete açılacak.

6 Şubat Depremleri'nde yaşanan büyük yıkım nedeniyle evsiz kalan yüz binlerce vatandaşa kucak açan şehirler arasında Efeler de yer aldı. Afet mağduru vatandaşlar, temel ihtiyaçların yanında psikolojik desteğe de ihtiyaç duydu. 3. Psiko-Sosyal Destek Merkezi afetzedelerin bu ihtiyacını karşılayacak. Uzmanlar tarafından depremzedelere afetin psikolojik ağırlığını ve travma sonrası stres bozukluklarını aşabilmeleri için destek verilecek.

Yeni açılacak Psiko-Sosyal Destek Merkezi hakkında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “6 Şubat Depremi'nde yüz binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Afetzede vatandaşlarımızın bir kısmını Efelerimizde konuk ediyoruz. Bu merkezlerimizde özel misafirlerimizi büyük bir hassasiyet ve özenle ağırlayacağız. Hayatın normale dönmesi için katkı vereceğiz. 22 Şubat Çarşamba günü 3'üncüsünü hizmete açacağımız Psiko-Sosyal Destek Merkezi'mizde bu amaca yönelik olarak olumlu sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Üstümüze düşen tüm görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.