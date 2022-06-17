Efeler yaz etkinlikleri çerçevesinde 'Hırsız' isimli oyun seyirci ile buluştu

Efeler Belediyesi Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri, Pınarbaşı'nın muhteşem doğasında ‘Hırsız' adlı tiyatro oyunu dile devam etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Efeler Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun, Nedim Tarımcıoğlu şefliğinde gerçekleşen Neşet Ertaş gecesi ile başlayan Pınarbaşı Yaz Etkinlikleri, Dario Fo'nun yazdığı, İtalyanca'dan Füsun Demirel'in çevirdiği, Ali Yaylı'nın yönettiği, 'Hırsız' adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Usta oyuncular Tuna Arman, Somer Karvan, Umut Oğuz, Suat İnal, Ceren Bayır ve Ebru Karanfilci'nin tek perdelik komedi performansı tiyatroseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Konserin sonunda sanatçıları tebrik etmek ve çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün biraz yağmurlu ve serin bir havada oyun seyrettik ama sanatçılarımız gecemizi ısıttılar. Ülkemizin ünlü ve güzel sanatçılarının oyununu seyretmenin büyük bir mutluluğunu yaşadık. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, sağ olsunlar. Tekrar bir araya gelmek umuduyla hepinize iyi akşamlar diliyorum” dedi.