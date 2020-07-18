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Efeler Yeniköy'de orman yangını

Aydın’ın Efeler ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Yeniköy'deki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 16 arazöz ve 40 yangın işçisi ile yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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