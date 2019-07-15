İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler yepyeni bir görünüme kavuşuyor

Efeler Belediyesi, ilçeyi estetik bir görünüme kavuşturmak için, çalışmalarına son sürat devam ediyor.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Sevgi Yolu'na bağlanan 1905. Sokak ve Nevzat Biçer Parkı'nda ilgili birim yetkilileri ile birlikte denetlemelerde bulundu.


Kentin daha yaşanabilir ve aktif kullanım alanlarının fazlalaşması adına çalışmalar yürüten Başkan Atay son olarak, 1905. Sokakta esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gerçekleştirilen denetimlerde, estetik ve kullanılabilir olması adına yapılabilecek düzenlemeler üzerine konuşulurken, sokakta bulunan mekânların masa sandalyelerini yayalaşmaya uygun bir seviyeye çekmeleri kararlaştırıldı. Vatandaşları mutlu edecek uygulamalar için Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilgili birimlere çalışmaların en kısa sürede başlatılması için talimat verdi.


1905. Sokakta yapılacak uygulamaların yanı sıra geçtiğimiz günlerde tüm yetkileri Efeler Belediyesi'ne geçen Nevzat Biçer Parkı'nda da çalışmalar sürüyor. İlçenin merkezinde yer alan ve oldukça büyük bir yere sahip park, içinde bulunan alanların kullanılmamasından dolayı bakımsız kalmıştı.


Çalışmaları devam eden park içinde bahçe ve kapalı yerleri gezen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, vatandaşların rahat vakit geçirip, dinlenebilecekleri alanların oluşturulması için incelemelerde bulundu. Parkın bahçe kısmında çocuklar için tehlikeli olabilecek, aynı zamanda fonksiyonel olmayan havuzların kapatılması talimatını veren Atay, köpekleri ile parkta gezen vatandaşların kullanabileceği poşet istasyonları oluşturulması kararlaştırıldı.


Parkta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Atay, yapılacak düzenlemeler için ilgili birim ekiplerini görevlendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.