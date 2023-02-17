Efeler Zabıtası deprem bölgesinden döndü

Efeler Beledisi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat Depremi nedeniyle büyük yıkım yaşayan illerden biri olan Hatay'daki görevini tamamlarken, ilçeye dönen zabıtaları, Başkan Atay karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, on binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Efeler Belediyesi; halkı ile el ele vererek topladığı acil ihtiyaç malzemelerinin yanında bölgeye gönderdiği araç, teçhizat ve personel ile dayanışma örneği sergiledi. Efeler Belediyesi'nden bölgeye gönüllü giden 5 kişilik zabıta ekibi de depremin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'ın Antakya ilçesine giderek depremzedelere yardımcı oldu. Bir hafta boyunca bölgede kalan zabıtalar, uzman ekipler tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına destek verdi ve bölgeye gönderilen acil ihtiyaç malzemelerinin depremzedelere ulaştırılmasına aracılık etti. Antakya'daki zorlu görevlerini tamamladıktan sonra ilçeye geri dönen zabıtaları, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve mesai arkadaşları karşıladı.