Efeler Zabıtası'ndan gece denetimi

Kentte gerçekleştirdiği rutin denetimleri artıran Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu kez ilçedeki kafe, bar, içkili lokanta ve restoranlarda canlı müzik denetimi yaptı. Ekipler, ilçede canlı müzik hizmeti verilen kafe ve içkili mekanların yoğun olarak bulunduğu Aydın Boysan Sokağı'nda yoğun mesai harcadı.

Efeler Belediyesi'nin Zabıta ekipleri tarafından gece yapılan denetimler sırasında, söz konusu yerlerin canlı müzik izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi. Müzik ses seviyesi konusunda da kontrollerde bulunulan denetimlerde canlı müzik belgesi olmayan işyerleri hakkında tutanak tutulup, bu iş yerlerinden en kısa zamanda gerekli belgeleri almaları istendi.