Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Dünya Çiftçilerin Günü'nü kutladı

İçinde bulunduğu coğrafya itibari ile Türkiye'nin harika bir yere sahip olduğunu belirten Kendirlioğlu “Ekim ve dikim dönemi yaşadığımız , çiftçinin toprakla buluştuğu ve kaynaştığı bu özel günümüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı .

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününün çiftçilik mesleğine ve sorunlarına tüm dünyada farkındalık oluşturmak amacıyla kutlandığına değinen başkan Kendirlioğlu “Bu günde, gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerle dünyanın her tarafında tarımsal üretim yaparak, insanlığın ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri üretimini gerçekleştiren çiftçilik mesleğinin, toplum için taşıdığı önemin ortaya konulması, tarımın dolayısıyla çiftçilik mesleğinin sorunlarına çare bulunabilmesi kısacası sorunlarımızı anlatabilmemiz için çok önemli bir gün.Bizde mesleki sorunlara kamuoyunun dikkat çekmesi için önem gösteriyoruz “ ifadelerini kullandı .

Açıklamasının son bölümünde çiftçiye ve çiftçi kuruluşlarına güvenilmesi gerektiğini belirten Mehmet Kendirlioğlu “İster politikacı, ister sade bir vatandaş olarak, gıda güvenliğimiz ve geleceğimiz için çiftçimize ve çiftçi kuruluşlarına güvenelim. Bu ülkenin kendi kaynaklarıyla yarınlara taşınacağını, sosyal refaha ulaşacağını ve kalkınacağını unutmayalım. Bu vesileyle tüm Aydın ve ülke çiftçisinin bu özel günlerini kutlar, alın terlerinin karşılığını almasını dilerim” dedi