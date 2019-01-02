Efeler Ziraat Odası delegeleri mazbatalarını aldı

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde Ziraat Odası delegesi seçilen üyeler, mazbatalarını aldı.

Efeler'in 83 mahallesinde yapılan Ziraat Odası delege seçimlerinde mahallelerinden delege seçilme başarısı gösteren ve aralarında AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı'nın da yer aldığı üyeler, törenle mazbatalarını aldı. Seçilen isimler için Efeler Ziraat Odası'nda düzenlenen törende üyeler mazbatalarını Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Efeler Ziraat Odası Meclis Başkanı Bayram Er ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu'nun elinden aldı. Ziraat Odası üyelerinin sandık başına gittiği seçim sonucunda belirlenen 84 delege mazbatasını teslim alırken Şubat ayında yapılacak Ziraat Odası Meclisi seçiminde oy kullanma hakkı elde etti.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem Aydın'ın güçlü bir tarım kenti olduğunu ifade ederek, “Güçlü bir tarım kentine güçlü bir Ziraat Odası yakışır. Güçlü bir Ziraat Odası da güçlü delegelerle hayat bulur. Bu anlamda Sayın vekilim hem üretici kimliğiyle hem de ziraat odası kimliğiyle hem de eski belediye başkanlığı kimliğiyle hem tarım komisyonu üyeliğiyle gücümüze güç katıyor. Kendisine hizmetlerinden dolayı ve bundan sonra da yapacakları katkıdan ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Efeler Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da, “Önümüzdeki Şubat ayında 21 tane meclis üyemizi ve aynı günde 7 kişilik yönetim kurulumuzu seçeceğiz. Yönetim kurulu da kendi arasında görev taksimi yaparak seçim maratonunu bitirmiş olacağız. Seçimlerle ilgili şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerine kullandı.

Mazbata töreni sonrasında yeni delege seçilen üyelere ziraat odası rozeti takıldı.