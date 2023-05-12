Efeler Ziraat Odası'ndan bin 500 kişilik keşkek ve pilav hayrı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üreticilerin temsilcisi olan Efeler Ziraat Odası, bin 500 kişilik geleneksel pilav ve keşkek hayrı gerçekleştirdi.

Efeler Ziraat Odası, 14 Mayıs Çiftçiler Günü çerçevesinde geleneksel hale getirdiği keşkek ve pilav hayrını, 14 Mayıs'ın seçim gününe denk gelmesi sebebiyle bugün gerçekleştirdi. Odanın hizmet binası önünde düzenlenen hayra, üreticiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel hale gelen hayrı, 14 Mayıs'ın seçim gününe denk gelmesi sebebiyle bugün gerçekleştirdiklerini ifade eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu; “Yaklaşık 10 senedir bu hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Artık geleneksel hale getirdiğimiz, çiftçilerle buluştuğumuz, sosyalleştiğimiz keşkek pilav hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde Aydın'a bağlı köylerimizde, mahallelerimizde yaşayan çiftçilerimizle böyle bir şenlik, bayram havasında, baharın da müjdeleyicisi olarak hep beraber bunları harmanlayarak bir gün düzenliyoruz. Tabi Çiftçiler Günü olması münasebetiyle de bizim için çok değerli ve önemli. Aslında Çiftçiler Günü, 14 Mayıs ama hem seçime hem de pazar gününe gelmesi nedeniyle bugüne aldık. Bu şekildeki etkinliği geleneksel bir hale getirdik. Benden sonra gelen arkadaşlarımız da bunu sürdürecektir. Çiftçilerimizin buluşması, halkımızın bir araya gelmesinden dolayı son derece mutluyuz. Sonuç olarak keşkeğin içerisindeki malzemeleri de çiftçilerimiz üretiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyoruz” dedi.