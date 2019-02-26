Efeler Ziraat Odası'ndan çiftçiye tarımsal finansman desteği

İmzalanan protokol kapsamında İmece Kart sahibi Oda üyeleri tarımsal ihtiyaçlarına yönelik anlaşmalı yerlerden yapacakları alışverişlerde hasat dönemlerine uygun olarak 4 aya varan vadelerle faizsiz dönem avantajlarından yararlanabilecek.

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu imzalanan protokolle, “ Tarımın en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesi kredi. Bu konuyla ilgili bankamız bizlere gelerek, 14 bin kayıtlı çiftçimiz adına böyle bir protokol yapma ihtiyacı ı duyduk. Diğer özel bankalarla da zaman zaman böyle protokoller yaptık. Bizim için önemli olan çiftçilerimizin menfaatidir. Amacımız çiftçimizin en kolay ve en ucuz şekilde krediye ulaşabilmesidir” dedi.

Bankanın Efeler Şube Müdürü Nilgün Gül ise “Yarım bankacılığı çalışmaları kapsamında üreticilerin ihtiyaçlarını sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılamak için tarım kurum ve kuruluşları ile iş ortaklıkları geliştirilmesini çok önemsiyoruz ve Aydın Efeler Ziraat Odası ile imzaladığımız protokolden dolayı çok memnunuz” diye konuştu.