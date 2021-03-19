Efeler'de 1 günde 3 bin TL ceza yazıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 1 günde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 3 bin 440 TL para cezası uygulandı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde olduğu gibi Eferler'de de denetimler aralıksız devam ediyor. Kontrollü Normalleşme Süreci kapsamında Efeler'de 351 ekip ve bin personel ile dinamik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 640 yeme içme yerleri, bin 639 vatandaş ve 253 toplu taşıma aracı denetlendi. Efeler Kaymakamlığı tarafından açıklanan denetim souçlarına göre 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişi ve işyerlerine toplam 3 bin 440 TL idari para cezası uygulandı.