Efeler'de 142 çocuk sinema keyfi yaşadı

Ovaeymir, Yunus Emre ve Recep Tayyip Erdoğan İlkokullarının 2'inci ve 3'üncü sınıflarından oluşan toplam 142 öğrenci, ilk olarak Aydın Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Aydın Arkeoloji Müzesi'ni ücretsiz gezme fırsatı bulan öğrencilerin birçoğu ilk kez müzeyle buluşma heyecanı yaşadı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve eşi Güneş Atay'ın da öğrencilere eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler müze yetkilisinden aldıkları bilgilerle hem eğlendi hem de öğrendi.

Müze ziyareti sonunda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Güneş Atay Forum Alışveriş Merkezi'nde çocuklara kendi elleriyle sandviç ve içecek ikram ettiler. Beslenmelerini yapan öğrenciler daha sonra sinemaya giderek film izlediler.

Öğrencilerden sorumlu olan öğretmeler, “Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz. Daha önce aralarında müzeye de sinemaya da gelmemiş çocuklarımız var. Başkan Atay, çocuklarımızı düşündüğü için çok mutluyuz. Çocuklarımız bugün birçok şey öğrendi, sinema keyfi yaşadı. Başkanımızla çok güzel, unutulmaz bir gün geçirdiler” dedi.

Çocukların tezahüratı eşliğinde Başkan Mehmet Fatih Atay ise, “Göreve geldiğimiz günden beri Efeler halkına verdiğimiz sözleri tutmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerini, hayattan keyif almalarını önemsiyoruz. Bu nedenle onlar için anlamlı ekinlikler organize ediyoruz. Çocuklarımıza müzelerin önemini aşılamak, yaşadığımız yerin tarihini anlatmak için bu geziyi düzenledik. Bu gezilerin onlar için aynı zamanda bireysel anlamda farkındalık, özgüven kaynağı olacağını düşünüyorum. Efeler ilçemizde yaşayan çocuklarımızı her fırsatta müzeyle, sinemayla ve sanatla buluşturacağız. Akıl ve bilim yolunda, kültürü, sanatı hayatına katmış, geçmiş ile gelecek arasında köprüler kuran nesiller yetişmesi için eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Nisan ayında “ Uluslararası Çocuk Tiyatro Şenliği” yapacağız. Diğer ülkeler deki Tiyatro sanatçılarıyla sizleri buluşturacağız. Derslerinize çok çalışacaksınız. Öğretmenlerinizi, büyüklerinizi üzmeyeceksiniz. Mustafa Kemal Atatürk'e laik birer genç olacaksınız” diye konuştu.