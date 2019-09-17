Efeler'de 41 hekimden karma resim sergisi

AYDIN (İHA) – Aydın'da, 41 hekimin eserlerinin yer aldığı Karma Fotoğraf Sergisi, Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde açıldı.

Gezici olan karma fotoğraf sergisi 14 Mart'ta Adana'dan başlayarak çeşitli şehirleri dolaştı. En son İzmir'de sanatseverler ile buluşan sergi dün Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın katılımıyla Aydın'da açılışını gerçekleştirdi.

Hekimler, 41 kişinin de birbirini tanımadan sanal ortamda oluşturdukları düşüncenin ulusal bir projeye dönüştüğünü ifade ediyor. 41 farklı şehirden 41 farklı hekimin farklı teknikler kullanarak çektikleri fotoğrafların her biri ayrı ayrı bir hikâye anlatıyor. Gürkan Mersin ve Şükrü Güngör'ün de Aydın'dan katılımcı oldukları sergi yakın zamanda Kıbrıs'tan aralarına katılan 42. kişi ile yoluna devam edecek.

Sergi açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Bu güzel sergiyi ekip arkadaşlarımızın açması bizim için büyük bir mutluluk tabip odamız içinde büyük bir mutluluk. Herkes fotoğrafçı olabilir ama fotoğraf sanatçısı olamaz. Sanatçı emek harcar, görür ve duygu katar. Geçmişe dair olanları bütün yalınlığı ile önümüze serer, geleceğe dair umutlarımızı yeşertir. Ekip arkadaşlarımızın mutlu olduğu en büyük gün bu gündür diye düşünüyorum” dedi.

Açılışı gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Ben çok sergiler açtım, kurdeleler kestim ama en anlamlısı bu sergi. Çünkü hekimlerimizin hayatı çoğu insanın hayatını kurtarmakla geçiyor. Fakat onlarında hekim gözü ile içlerindeki sanat duygularını dışarıya vurmaları çok anlamlı. Umarım farklı meslek guruplarından dostlarımızın da böyle sergilerini açarız” dedi.