Efeler'de, 62 mahalle kırsal mahalle statüsüne alındı

Belediye meclisinde gündeme getirilen düzenleme oy birliği ile kabul edilirken, yöre halkının da düzenlemeden avantaj sağlaması bekleniyor.

Efeler Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısının birinci oturumu Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Nevzat Biçer Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 3'ü gündem dışı olmak üzere toplam 11 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise daha önce köy ve belde statüsünde olan mahallelerin, kırsal mahalle statüsüne alınması oldu. Daha önce köy veya belde iken mahalleye dönüşen yerleşim alanlarının sosyoekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu gibi hususlar dikkate alınarak yeni düzenleme teklifi görüşüldü. Kırsal yerleşim yeri özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerin kırsal mahalle statüsüne alınması için getirilen teklif oy birliği ile kabul edilerek en geç 90 içerisinden karar alınması için Aydın Büyükşehir Belediye Meclisine sunuldu. Alınan karara göre Efeler sınırları içerisinde bulunan 83 mahalleden 62'sinin kırsal mahalle statüsüne geçerek uygulanan muafiyet ve indirimlerden faydalanması ve düzenlemenin yöre halkına avantaj sağlaması bekleniyor.

“Aydınlı şehit polisin ismi parka verilecek”

Tepecik Mahallesi Sarmaşık Sokak ile Kardelen sokağın kesişimde bulunan isimsiz parka, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a karşı düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Aydınlı polis memuru Mehmet Sepetçi'nin ismi verilecek.

“Başkan Atay'a yetki”

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılayı Aydın Şubesi ve Umut Arama Kurtarma Derneği ile birlikte yürütülmesi planlanan deprem komisyonu eğitim çalışma faaliyetlerine katılım sağlanabilmesi amacıyla işbirliği ve yardımlaşma protokolü imzalanacak. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken, protokol işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a yetki verildi.

“Kadın komisyonu kurulacak”

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi ile kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere kadın komisyonu kurulacak. Oy birliği ile kabul edilen karara göre kurulacak olan komisyon sadece kadın meclis üyelerinden oluşacak.