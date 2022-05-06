Efeler'de 6'ncı Kitap Kafe açılıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 'Marka Kent Efeler' vizyonu için hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafe'nin 6'ncısı kapılarını açıyor.

Efeler halkına modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Başkan Atay'ın gözde projesi olan Kitap Kafelerin 6'ncısı, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde düzenlenecek törenle hizmete girecek. Kitap Kafe'nin açılış törenine tüm Efeler halkını davet eden Başkan Atay, “6'ncı Kitap Kafe'mizi açmaya hazırlanıyoruz. Çarşamba günü yapacağımız açılışla bir sözümüzü daha gerçekleştirmiş olacağız. Tüm Efeler halkını kitap kafemizin açılışına bekliyorum. Gelin bu sevinci hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.

Daha önce Adnan Menderes, Girne, Orta, Ata ve Umurlu mahallelerinde açılan Kitap Kafeler başta gençler olmak üzere her yaştan vatandaşların takdirini toplamış, kitaplıkları Efeler halkının bağışladıkları eserlerle oluşturulan kitap kafeler kısa zamanda gençlerin ders çalışıp, kitap okumak için sıklıkla tercih ettikleri adresler haline gelmişti.