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Efeler'de altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, altyapı yatırımlarına hız veren ASKİ ekipleri halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, altyapı yatırımlarına hız veren ASKİ ekipleri halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.


Efeler'e bağlı Umurlu Mahallesinde kanalizasyon altyapısı tesis etmek için çalışma başlatan ekipler önemli mesafe kaydetti. Son olarak Umurlu Sosyal Konutlar mevkiinde yürütülen kanalizasyon hat yapımları aralıksız devam ediyor. Altyapı çalışmalarının yanı sıra parke yapımlarını da sürdüren ekipler İstasyon Mahallesinde üst yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar tamamlandığında çalışma yürütülen mevkilerde alt ve üst yapıya kavuşacak.


Umurlu'da yoğun olarak devam eden alt ve üst yapı çalışmalarından dolayı vatandaşlar memnuniyetini dile getirirken, taleplerinin vakit kaybetmeden yerine getirdiği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

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