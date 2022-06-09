Efeler'de arazi yangını

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir arazide çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kalfaköy Mahallesi yolu üzerindeki bir arazide saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.