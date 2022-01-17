Efeler'de asfalt üretim tesisi kuruluyor

Efeler Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü'nün Tepecik Mahallesi'nde bulunan şantiye alanına Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi kuruluyor. Efeler Belediyesi bu kapsamda, kırsal mahalleler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan yolları asfaltlayabilmek için son teknoloji ürünü olan sathi kaplama aracını bünyesine kazandırdı. Böylece daha önce iki araç ile yapılan asfaltlama çalışmaları tek araç ile yapılabilecek. Aynı anda hem zift, hem de mıcır serileceğinden mahallelerdeki yol yenileme çalışmaları hızla tamamlanacak. Bu yıl içinde faaliyete başlayacak olan Asfalt Üretim Tesisi ile Efeler'in tüm kırsal mahalle yollarının asfaltlanması planlanıyor.