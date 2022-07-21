Efeler'de ayçiçeği tarlaları taranıyor

Aydın'da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinde ekili alanlar çayır tırtılına karşı taranıyor.

Geçtiğimiz yıl Aydın'da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşılmıştı. Çok az su isteyen ürünlerden olan ayçiçeği, adeta Aydın'da ikinci ürün olmaya aday gösterilirken, Efeler ilçesinde ayçiçeği ekili alanlar da çayır tırtılına karşı taranmaya başladı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde hasata kadar takibin devam edeceğinin ifade edildiği paylaşımda “Trakya'da ayçiçeğinde epidemi yapan Çayır Tırtılı'na (Loxostege sticticalis) karşı ayçiçeği ekili alanları tarıyoruz. Bu amaçla Kuyulu'dayız. İlçemizde ayçiçeği daha çok 2.ürün olarak planlanıyor. Hasada kadar takipte olacağız” ifadeleri yer aldı.