İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler'de bahar temizliği

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yabani ot ve çim biçme çalışmalarına devam ediyor.


Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra sokak aralarında da gerçekleştirilen yabani ot ve çim biçme çalışmaları kentin daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.


Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ve alanında uzman teknik personel denetiminde özenle gerçekleştirilen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı, gerekse çevre düzenlemesi ön planla tutuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.